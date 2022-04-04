Лондонская галерея переименовала «Русских танцовщиц» Дега в «Украинских»

Лондонская национальная галерея переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в связи с ситуацией на Украине. Теперь полотно называется «Украинские танцовщицы», пишет The Guardian.

Решение принято под давлением украинской диаспоры, запустившей специальную акцию в соцсетях. По словам сотрудников учреждения, название сменили, «чтобы оно лучше отражало суть картины».

Сейчас картины находится в запасниках галереи. Серия «Русские танцовщицы» написала в 1899 году. Считается, что Дега изобразил девушек в народных костюмах и венках с лентами под впечатлением от танцевальной труппы из Российской империи.

Ранее выставленные в здании фонда Louis-Vuitton в Париже картины из коллекции Морозова оказались в заложниках. В правительстве Франции заявили, что полотна должны остаться во Франции на время российско-украинского конфликта и служить негласной гарантией безопасности проживающих в России французов.

Лондон, Наталья Рязанова

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