В День Победы по ТВ не покажут любимые советские фильмы о войне

В День Победы, 9 Мая, по центральным российским телеканалам не будут показывать культовые советские фильмы о Великой Отечественной войне. В эфир не попали «В бой идут одни старики», «Офицеры», «Они сражались за Родину».

Исключение сделали для фильма «А зори здесь тихие…» Станислава Ростоцкого 1972 года. Ленту, снятую по одноименной повести Бориса Васильева, покажут по ТВЦ в 13:00 по местному времени.

Также в эфире телеканалов будут прямые трансляции, документальные ленты, картины, которые сняты в современной России.

В прошлом году ВЦИОМ проводил опрос россиян, чтобы те назвали свои любимые фильмы о Великой Отечественной войне. Как сообщало РИА «Новости», на первом месте оказался «В бой идут одни старики», который нравится 27% россиян, на втором – «А зори здесь тихие» и «Офицеры» (по 14% соответственно), на третьем – «Они сражались за Родину» (12%). Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 5 мая. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Москва, Екатерина Норсеева

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