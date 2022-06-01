В кинотеатрах России начнут показывать сериалы

Из-за нехватки контента в российских кинотеатрах будут показывать сериалы. Так, в июне в прокат выйдет киноверсия сериала «Два холма» от видеосервиса Start. В планах представителей индустрии показ других проектов видеосервисов, в том числе Okko, Premier и Kion, пишут «Ведомости». Также на экраны кинотеатров, как ожидается, выйдут оригинальные сериалы.

По словам президента киносети «Каро» Ольги Зиняковой, решение показывать сериалы в кинотеатрах связано с дефицитом контента. Ниболее успешными окажутся комедийные проекты с известным первоисточником, полагает она.

Напомним, в марте крупнейшие зарубежные киностудии, в том числе Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal, приостановили прокат своих премьерных лент, объявив о временном прекращении своей деятельности в России. Без громких голливудских релизов сборы кинотеатров упали вдвое. На этом фоне в повторный прокат запустили некоторые советские и российские фильмы.

Москва, Наталья Петрова

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