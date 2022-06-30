В России число работающих кинозалов сократилось на треть

В России продолжает сокращаться число работающих кинозалов. По словам владельцев кинотеатров, из-за отсутствия иностранных премьер посещаемость и выручка резко упали.

Число кинозалов, показавших хотя бы один сеанс за сутки, в будние дни в начале июня на 36% меньше, чем в начале 2022 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК). Впрочем, в выходные падение не настолько сильное – 21%.

Снижение потока зрителей связано с отказом голливудских студий, как Warner Bros., Universal, Disney, Sony и Paramount от показа премьер в России. На этом фоне также усугубляется падение выручки и посещаемости. По данным ассоциации, за неделю с 30 мая по 5 июня по сравнению со средненедельным показателем 2021 года выручка кинотеатров уменьшилась на 63%, до 681,4 млн рублей, посещаемость – на 57%, до 1,2 млн человек.

По мнению аналитиков, в середине и второй половине лета ситуация станет еще хуже. Дело в том, что традиционно в период каникул и отпусков кассу делали исключительно голливудские студийные проекты. Способных заинтересовать массового зрителя релизов как минимум до конца лета нет.

Москва, Зоя Осколкова

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