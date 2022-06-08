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Среда, 8 июня 2022, 14:33 мск

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Россия выходит из Международной ассоциации кинотеатров

Российская Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) выходит из Международной ассоциации кинотеатров (UNIC), в которую входят европейские представители отрасли. Решение принято на фоне санкций и ухода голливудских кинокомпаний из России.

Как рассказал «Интерфаксу» член АВК, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев, заявление о выходе уже отправлено в UNIC. При этом добровольный уход стал итогом переговоров. Также обсуждалось принудительное исключение.

«Оно (заявление – прим. ред.) явилось неким итогом переговорного процесса как правильнее и наиболее дипломатично поступить в данной ситуации на фоне ухода голливудских студий из России, на фоне санкций в адрес РФ в целом и той риторики, которая преобладает в отношении России, в том числе в сфере развлечений», – сказал Исаев.

Ассоциация владельцев кинотеатров стала членом UNIC в 2019 году. Международная ассоциация объединяет национальные кинематографические ассоциации и ключевых кинопрокатчиков с охватом 38 регионов Европы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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