Российские онлайн-кинотеатры переходят на турецкие и индийские фильмы

Российские онлайн-кинотеатры увеличили закупку контента производства Турции, Южной Кореи и Индии. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного агентством TelecomDaily.

По итогам второго квартала 2022 года на платформах ivi и okko почти в два раза увеличилось количество турецкого контента. Количество корейских фильмов и сериалов за этот же период выросло в 1,4 раза по сравнению с 2021 годом. У «Кинопоиска» предложение корейского контента выросло на четверть. На платформе Wink растет количество фильмов и сериалов индийского производства. Примечательно, что в других онлайн-кинотеатрах продукция Болливуда обширно не представлена.

Увеличение числа турецких и корейских фильмов и сериалов связано с тем, что из российских онлайн-кинотеатров ушли голливудские и европейские студии, пишет РБК.

«У национального контента, особенно у турецкого, индийского и корейского, есть своя преданная армия поклонников, которая последовательно расширяется», – прокомментировал руководитель направления закупки нелинейного контента Wink Вячеслав Попов. Кроме того, по его словам, онлайн-кинотеатры стали обращать внимание на контент Казахстана, Китая и Ирана.

Москва, Зоя Осколкова

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