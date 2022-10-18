С начала года в России приостановили свою деятельность более 100 кинотеатров

Глава департамента кинематографии минкультуры РФ Дмитрий Давиденко на совещании в Совете Федерации во вторник, 18 октября, заявил, что с начала 2022 года по 18 октября в России приостановили свою работу более 100 кинотеатров, полностью закрылись 43, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Давиденко сказал: «По данным минкультуры, в настоящее время в России регулярный кинопоказ проводят 2 136 кинотеатров и 5 319 кинозалов. Сокращение кинотеатральной сети по состоянию на 18 октября и в сравнении с первой неделей 2022 года составило 11,5% кинотеатров, то есть сократилось 277 кинотеатров из 2 136, и 11,3% кинозалов, 679 из 5 319. При этом по регистрационным данным ЕАИС (Единая автоматизированная информационная система) официально приостановили кинопоказ 103 кинотеатра и закрылись 43, из них 74 частных и 72 муниципальной формы собственности».

«Совокупные сборы кинопроката по состоянию на 18 октября составили 18,8 млрд. рублей, что на 44% ниже сборов за аналогичный период 2021 года, данное падение связано с уходом американских мейджоров с российского рынка. Результаты проката российский фильмов снизились по сравнению с результатами проката по аналогичный период 2021 года по кассовым сборам на 7,3%», – сообщил на заседании Совфеда глава департамента кинематографии российского минкульта.

При этом Давиденко отметил, что до конца текущего года запланирован выход в прокат 57 российских релизов, в том числе 21 новинки при поддержке министерства культуры.

Москва, Иван Бабурин

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