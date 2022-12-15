«Отечественной продукции недостаточно»: кинозалы перепрофилируют в коворкинги

Российские кинотеатры после исчезновения из проката американских фильмов оказались на грани выживания, а государственная поддержка отсутствует.

Об этом заявил сегодня на круглом столе Павел Изотов, руководитель проектов ТРЦ «Veer Mall». «Есть ряд примеров, где кинозалы сокращаются под коворкинги или другие форматы, есть переизбыток кинотеатров с количеством залов. В тучные годы строили кинотеатры по 12 и даже 20 с лишним залов. Сейчас в связи с тем, что официально показывают только отечественную кинопродукцию, ситуация усложнилась, – подчеркнул Изотов. – Перспективы туманны, конкретика отсутствует, но однозначно возвращения контента из Голливуда не будет. Российского кино недостаточно чтобы восстановить выручку, которая была до событий 24 февраля. Да, отдельные премьеры качественного и кассового отечественного кино, например «Сердце Пармы», помогают выживать. Но если они не будут выпускаться регулярно, отрасли будет сложно существовать».

Как уже сообщал «Новый День», два месяца назад глава департамента кинематографии минкультуры РФ Дмитрий Давиденко заявил, что с начала 2022 года по 18 октября в России приостановили свою работу более 100 кинотеатров, полностью закрылись 43. «По данным минкультуры, в настоящее время в России регулярный кинопоказ проводят 2136 кинотеатров и 5319 кинозалов. Сокращение кинотеатральной сети по состоянию на 18 октября и в сравнении с первой неделей 2022 года составило 11,5% кинотеатров, то есть сократилось 277 кинотеатров из 2136, и 11,3% кинозалов, 679 из 5 319», – сообщил Давиденко.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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