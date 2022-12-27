Министр культуры РФ: для сохранения кинопроката нужно снимать 300 фильмов в год

Глава Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что в стране сохранится кинотеатральный показ, невзирая на трудности. Однако для полноценной работы индустрии необходимо снимать ежегодно сотни фильмов.

По словам министра, ситуация с кинотеатрами сейчас очень сложная. Необходимо выпускать порядка 300 отечественных фильмов в год, 60 из которых будут крупными релизами. «Мы стараемся вместе с индустрией, чтобы больше российских картин появлялось», – сказала Любимова в беседе с ТАСС.

Ранее кинотеатры в России жили в другой экономической модели. В стране «было много» фильмов и контента. «Был американский, европейский, авторский. И еще три раза кинотеатр думал, что ему расписать, чтобы было еще выгоднее. Да, поменялась модель, поменялась ситуация. Значит, нужно просчитать. Значит, нужно учиться договариваться с другими организациями, искать своего зрителя. Он раньше просто сам приходил», – добавила министр.

В текущем году на производство отечественных лент с целью сохранения киноотрасли из федерального бюджета было направлено 11,6 млрд рублей. В настоящее время Минкультуры ищет новые решения для поддержки кинопроката.

Москва, Зоя Осколкова

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