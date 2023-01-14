Путин выразил соболезнования по поводу смерти Инны Чуриковой

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования мужу и сыну Инны Чуриковой – Глебу и Ивану Панфиловым в связи со смертью актрисы. Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в возрасте 79 лет.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем и невосполнимой утратой. Мы навсегда сохраним добрую память об Инне Михайловне Чуриковой – ярком, талантливом, душевно щедром человеке», – говорится в телеграмме. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил о смерти актрисы 14 января. По его словам, она скончалась в больнице.

Прощание с Инной Чуриковой состоится 17 января в театре «Ленком», где она служила. Коллектив театра попросил, чтобы народную артистку СССР похоронили на Новодевичьем кладбище, передает РИА Новости.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»