Режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни

Народный артист РСФСР, режиссер и сценарист Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет в субботу, 26 августа. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. В мае Панфилова госпитализировали с ишемическим инсультом. Позже у режиссера развилась пневмония. Через некоторое время Панфилов был переведен в реабилитационный центр, а из него – в одну из столичных больниц.

Варшавер назвал Панфилова «кинорежиссером уникального таланта», напомнив, что он был также режиссером драматического театра: «Он это доказал в «Ленкоме Марка Захарова», где его спектакли шли много лет» (цитата по ТАСС).

Дата и время прощания с Глебом Панфиловым пока неизвестны. Варшавер пообещал сообщить об этом позже.

Режиссер был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая ушла из жизни в январе 2023 года. Он называл ее своей музой.

Глеб Панфилов был режиссером и сценаристов фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Васса», «Валентина», «Мать», «В круге первом» и других. Его последняя работа – «Иван Денисович» по книге Александра Солженицына, лента вышла в 2021 году.

Работы Панфилова были отмечены наградами Венецианского, Берлинского, Каннского и Московского кинофестивалей. В 1990 году на Каннском кинофестивале Панфилова наградили специальным призом за выдающиеся художественные достижения за фильм «Мать».

Москва, Наталья Петрова

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