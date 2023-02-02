США проверяют законность продажи картин российским миллиардерам

Правоохранительные органы США начали проверять законность сделок аукционных домов, продававших предметы искусства миллиардерам из России и Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Расследование прокуратуры США стало результатом совместной работы Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов, которое контролирует соблюдение санкций, и прокурорами из Минюста, которые борются с отмыванием денег.

Прокуроры запросили у аукционных домов данные за несколько лет по продаже картин олигархам. В списке фигурируют российские бизнесмены Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг, Роман Абрамович, а также украинский олигарх Игорь Коломойский. По словам собеседника агентства, прокуратура сосредоточила свое внимание на конкретных произведениях искусства, купленных много лет назад, и нескольких объектах недвижимости.

Дело в том, что с 2020 года аукционные дома и частные продавцы начали включать в качестве стандартного условия в контракты, что покупатель или продавец не будут подвергнуты санкциям или не будут вовлечены в преступную деятельность. «Банкир Путина вряд ли зайдет в галерею на Мэдисон-авеню и купит Пикассо», – сказал нью-йоркский адвокат Томас Данцигер.

Самые известные аукционные дома Christie's International и Sotheby's заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами в соответствии с требованиями закона.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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