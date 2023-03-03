Киносборы начала года перекрыли сборы за весь 2019 год

Сумма киносборов за январь-февраль 2023 года превысила сборы за весь допандемийный 2019 год, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Российские кинотеатры установили абсолютный рекорд.

«Киносборы за январь-февраль стали рекордными за всю историю российского проката – 13,1 млрд рублей. За два месяца сумма сборов на 56% больше, чем за аналогичный период в 2022-м, и на 46% больше, чем в 2021-м», – написала министр в телеграм-канале.

В 2019 году российские кинотеатры собрали 11,7 млрд рублей, в 2020-м – 13 млрд. За первые два месяца текущего года продано в общей сложности 40 млн билетов.

«С радостью отмечаем, что российское кино интересно самому широкому кругу зрителей. В этом году запланировано еще около 30 премьер при нашей поддержке», – добавила Любимова.

Фильм «Чебурашка» стал самой кассовой российской лентой за всю историю. За 9 дней проката картина трижды окупила вложения. Предыдущим лидером был фильм «Холоп», который с 1 января 2019 года собрал 3 млрд за 46 дней.

Москва, Наталья Рязанова

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