Выручка онлайн-кинотеатров росла в 10 раз медленнее в 2022 году

Рост выручки российских онлайн-кинотеатров в 2022 году замедлился в 10 раз по сравнению с годом до этого. В 2021-м сервисы просмотра кино нарастили выручку на 54%, а в 2022-м – на 5% и заработали 63,3 млрд рублей.

«В 2022 году выручка видеосервисов достигла 63,3 млрд рублей против 60,3 млрд годом ранее. Рост составил 5% против 54% по итогам 2021 года. 2021-й стал рекордным за последние четыре года: в 2019 и в 2020 годах выручка в среднем выросла на 52%», – говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Аналитики объяснили рекордный рост в 2021 году скачком спроса, пока россияне находились дома в период пандемии. Многие пришли на сервисы по промокодам и предложениям льготной подписки. В 2022 году случился отток зрителей.

Сумма сборов в российских кинотеатрах за январь-февраль 2023 года превысила сборы за весь допандемийный 2019 год. Россияне оставили в кассах рекордные 13,1 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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