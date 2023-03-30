Фильм «Чебурашка» установил новый рекорд по сборам

Фильм «Чебурашка» собрал почти семь миллиардов рублей в России и странах СНГ. С начала проката картину посмотрели 23,4 млн человек, из них 22 млн – в России, передают «Вести.ру».

Только за прошедшие выходные «Чебурашку» посмотрели более пяти тысяч человек. Сборы за этот период составили 1,1 млн рублей, общие сборы – 6,73 млрд рублей. Предыдущий рекорд по сборам в российских кинотеатрах установил «Аватар» в 2010 году – 3,5 млрд рублей.

Уже по итогам новогодних каникул «Чебурашка» трижды окупил вложения и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю. На 10 января в его копилке насчитывалось 3 085 162,5 тыс. рублей.

В том числе благодаря картине киносборы за январь-февраль 2023 года стали рекордными за всю историю российского проката – 13,1 млрд рублей. Это на 56% больше, чем за тот же период в 2022 году и больше сборов за весь 2019 год (11,7 млрд).

Москва, Наталья Рязанова

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