Ушел из жизни модельер Валентин Юдашкин

В возрасте 59 лет скончался модельер Валентин Юдашкин. Об этом сообщила его супруга.

Юдашкин боролся с тяжелой болезнью, в 2016 году у него обнаружили онкологическое заболевание. Рак почки дал метастазы, модельеру пришлось пройти нескольких курсов химиотерапии. В марте 2023 года после ремиссии его состояние ухудшилось.

Валентин Юдашкин был признан на международном уровне и неоднократно представлял свои коллекции на Неделе моды в Париже. За свою карьеру дизайнер успел поработать со многими знаменитостями, а под именем модельера выпускались не только коллекции одежды, но также парфюмерия и аксессуары.

На днях не стало другого выдающегося российского кутюрье Вячеслава Зайцева.

Москва, Зоя Осколкова

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