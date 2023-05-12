Пиратский фильм стал неофициальным лидером проката в России

Лидером кинопроката в России стал релиз «Стражи галактики. Часть 3». Фильм показывают в РФ в обход введенных ограничений. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина стала завершением трилогии о команде Стражей Галактики и 32-м «полным метром» в кинематографической вселенной Marvel. В США фильм стартовал в прокате 5 мая, а в странах СНГ (кроме России и Белоруссии) – 4 мая.

По информации издания, лента в день «пиратской» премьеры заработала около 15 млн рублей, а за первые выходные проката может собрать до 100-110 млн рублей.

Тем временем, лучшей официальной новинкой уикенда стала российская мелодрама «14+: Продолжение» Андрея Зайцева, она заработала в прокате с 4,8 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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