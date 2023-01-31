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Вторник, 31 января 2023, 17:20 мск

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Медведев предложил использовать интеллектуальную собственность враждебных стран без лицензий

В России стоило бы в рамках контрсанкций разрешить использование интеллектуальной собственности недружественных стран без лицензий и выплат. Об этом в своем телеграм-канале заявил сегодня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения. Это, в том числе, и будут наши ответные санкции на их имущественные права. На всё: от кинофильмов до промышленного софта», – написал зампред Совбеза.

При этом он поблагодарил тех, кто разработал программы для безлицензионного применения дорогостоящих западных интеллектуальных продуктов. «Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций. А что, à la guerre comme à la guerre...», – добавил Медведев.

Он также заявил, что недружественным странам не хватает мужества, чтобы признать провал «адских» санкций. По его словам, абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить своими, российскими, а недостающие – азиатскими марками. Работает также и параллельный импорт, «от которого мы получаем те же самые западные бренды, а их владельцы – ничего».

«Так что всё как всегда: американцы зарабатывают на униженной Европе. Раздавленная Европа терпит и теряет деньги. При этом даже МВФ прогнозирует в России рост экономики в этом году», – подчеркнул зампред Совета безопасности.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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