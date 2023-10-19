Россия получила заявки от 70 стран на участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ), рассказала вице-премьер РФ, председатель оргкомитета форума Татьяна Голикова. В северную столицу съедутся гости уровня министров культуры, их заместителей.

«К нам поступили предложения из 70 стран. И страны БРИКС есть, и ШОС, и СНГ. Это наши друзья, наши коллеги. Есть и министры культуры, и их заместители, есть представители творческой общественности, политических кругов», – сказала Голикова в интервью ТАСС.

Участники форума смогут обсудить культурную ситуацию с точки зрения качественно нового этапа развития цивилизации. Прием заявок продлится до 1 ноября.

ПМКФ не проводился в 2020, 2021 и 2022 годах в связи с пандемией и событиями внутри страны.

Запад неоднократно объявлял об изоляции России от мирового сообщества благодаря санкционному давлению. Эти заявления на фоне бесплотности попыток изолировать страну стали темой для шуток среди российских политиков и дипломатов. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил, что Россия страдает от изоляции в штаб-квартире ООН между встречами с иностранными коллегами. Генсек Лиги Арабский Государств Ахмед Абуль Гейт на это отметил, что в российскую переговорную стоит очередь.

Москва, Наталья Рязанова

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