Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил, что Россия страдает от изоляции в мировом сообществе. Он сказал это в штаб-квартире ООН между встречами с иностранными коллегами, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Начиная встречу с российским министром, генсек Лиги Арабский Государств Ахмед Абуль Гейт поинтересовался у Лаврова, как его дела.

«Сергей Лавров ответил: «Всё хорошо, только от изоляции страдаем». Гость шутку оценил, отметив, что в российскую переговорную стоит очередь», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

По данным МИД РФ, за первый день работы в штаб-квартире ООН Сергей Лавров провел двусторонние встречи с коллегами из Венесуэлы, Иордании, Гондураса, главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и генсеком Лиги Арабский Государств. А также поучаствовал в Совете министров иностранных дел ШОС, рабочей встрече глав МИД государств-членов ОДКБ, БРИКС.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор отметил, что весь мир настроен на сотрудничество с Россией, кроме США и их союзников в Европе. Он поставил под сомнение изоляцию России в мире и ее статус изгоя, в чем Запад пытался убедить весь мир. Эксперты предупредили, что Запад во главе США на фоне постоянных угроз России и КНР рискует оказаться в международной изоляции.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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