Сборы кинотеатров в новогодние каникулы установили новый рекорд

Российские кинотеатры собрали 5,8 млрд рублей за новогодние каникулы, установив новый рекорд. Лидером проката стал фильм «Холоп 2», рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

Кассовые сборы кинотеатров в новогодние праздники превзошли результат прошлого года на 1,3 млрд и достигли 5,8 млрд рублей. За каникулы кино на большом экране посмотрели 14,8 млн человек.

Самую большую кассу собрала комедия «Холоп 2» – 2,6 млрд рублей. На этот фильм сходили 6,5 млн зрителей. Фильм «Бременские музыканты» посмотрели 5,1 млн человек, а сборы составили 1,96 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает анимационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли», собравший 614 млн рублей. Этот фильм выбрали 1,8 млн зрителей.

За весь 2023 год российские кинотеатры собрали более 40 млрд рублей. Это почти соответствует допандемийному уровню кассовых сборов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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