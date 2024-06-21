Киевский режим предъявил заочные обвинения Кузе из сериала «Универ»

Управление Службы безопасности Украины (СБУ) Винницкой области в пятницу, 21 июня, предъявила заочные обвинения, в том числе, за «коллаборационную деятельность» популярному российскому актеру Виталию Гогунскому, сыгравшим роль Кузи в сериале «Универ», – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-центром СБУ, говорится: «Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта Виталия Гогунского. …Злоумышленник активно участвует в пропагандистских акциях на временно оккупированных РФ территориях Украины, выступает с патриотическими песнями перед российскими военными, которые воюют против Украины, и дает концерты для их семей. …В прямых эфирах подозреваемый делал заявления о героизме российских военных».

«Виталия Гогунского обвиняют в нарушении трех статей Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с целью изменению границ территории), ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 436 (пропаганда войны). В настоящее время все обвинения СБУ передала в суд. Виталию Гогунскому грозит до 12 лет лишения свободы», – сообщили украинские силовики.

Виталий Гогунский родился и вырос в украинском городе Кременчуг Полтавской области, получил среднее образование в Кременчугском лицее № 4, учился в Одесском национальном политехническом университете.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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