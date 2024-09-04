Отечественные фильмы заняли 82% проката в кинотеатрах России

Доля отечественных фильмов в российских кинотеатрах увеличилась с 30% до 82%. Совсем недавно даже голливудский продукт занимал 75% проката, сообщила глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова.

Отношение зрителей к фильмам российского производства поменялось. Порядка 30 фильмов собрали в прокате миллиард рублей, и семь из них вышли в текущем году. Министр заявила, что для нее главной характеристикой фильма является размер аудитории, а не кассовые сборы.

«До этого 70-75% от проката были американские фильмы и 30% – за это бились российские фильмы. Теперь 82% – это российские фильмы. Я жду от кино не сборов с точки зрения денег, а количества желающих пойти на российские фильмы», – сказала глава Минкульта в беседе с «Известиями».

В 2023 году сборы российских кинотеатров практически вернулись к допандемийному уровню и превысили 40 млрд рублей. 28 млрд рублей обеспечено фильмами российского производства. При этом, сборы в новогодние каникулы 2024 года достигли рекордных 5,8 млрд рублей.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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