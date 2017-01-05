Белоруссия подняла плату за транзит российской нефти / Новые тарифы начнут действовать с 1 февраля

Публикации за 05.01.17

С 1 февраля Белоруссия повышает тарифы на транзит российской нефти по своей территории. Об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) от 30 декабря 2016 года, текст которого опубликован 5 января на национальном правовом интернет-портале.

Согласно документа, транспортировка нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) – Адамова Застава устанавливается на уровне 287,9 рубля за тонну без учета НДС (ранее 267,32 рубля). Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) – Броды составит теперь 123,66 рубля (ранее 114,82 рубля). Новые тарифы будут действовать по 31 марта 2017 года включительно.

В последний раз тарифы на транспортировку российской нефти по территории Белоруссии повышались 1 февраля 2016 года, напоминает РБК. В октябре 2016 года Белоруссия в одностороннем порядке приняла решение повысить тариф на транзит российской нефти в 1,5 раза. Документ должен был вступить в силу с 11 октября 2016 года. Однако 10 октября вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко сообщил, что Белоруссия отменила решение о повышении тарифов на транзит российской нефти в обмен на восстановление объемов поставок нефти из России белорусской стороне.

В конце декабря советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявлял, что российская компания считает экономически обоснованным увеличение тарифов на прокачку нефти по территории Белоруссии с 1 февраля 2017 года. Демин пояснил, что речь идет о росте цен на транзит по «Гомельтранснефть Дружба» на 5,8% и «Полоцктранснефть Дружба» на 11,76%.

В свою очередь председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко говорил, что вопрос о тарифе на транзит нефти рассматривался 27 декабря во время встречи белорусской делегации с представителями Федеральной антимонопольной службы России. «Мы выставили свои обоснования и хотим увеличить тариф на 20,5%», – рассказывал 28 декабря председатель «Белнефтехима».

Минск – Москва. Другие новости 04.01.17

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