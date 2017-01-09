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Публикации за 09.01.17

Россия сократит поставки нефти в Белоруссию / Минск недополучит 500 тысяч тонн «черного золота»
Фото: «Белрынок»

Россия сократит поставки нефти в Белоруссию Минск недополучит 500 тысяч тонн «черного золота»

Министерство энергетики России намеревается сократить объемы поставок нефти в Белоруссию на 12% уже в первом квартале 2017 года, пишет «» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что согласно графику, переданному белорусской стороне 28 декабря, объем поставок составит 4 млн тонн вместо планировавшихся 4,5 млн. Данное решение о сокращении экспорта было продиктовано тем, что до конца минувшего года сторонам не удалось решить спор о реструктуризации долга Минска за поставленный в страну газ.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии приняло повысить тарифы на транзит нефти по магистральным трубопроводам на 7,7 процента – с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну. Новые ставки вступят в силу с 1 февраля.

Напомним, в декабре российский вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что Москва ожидает от Минска оплаты задолженности по газу, которая составляет 281 млн долларов. Долг образовался из-за того, что Белоруссия недоплачивала за поставленное топливо, считая контрактную цену несправедливой.

Переговоры о цене газа для белорусских пользователей продолжались с начала 2016 года. Москва настаивала, что до снятия разногласий оплата должна производиться согласно контракту – 132,77 доллара за тысячу кубометров.

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