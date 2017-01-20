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Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти / Погасить долги за газ Минск пока не готов
Фото: БДГ

Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти Погасить долги за газ Минск пока не готов

После решения о сокращении объемов поставок российской нефти Минску предстоит найти альтернативные варианты. Такое заявление сегодня, 20 января, сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает информагентство БЕЛТА. «Катастрофы нет, но сокращение поставок должно быть замещено альтернативными вариантами», – сказал глава государства на встрече с вице-премьером Владимиром Семашко в Минске.

По словам Лукашенко, подобный вариант обсуждался и прорабатывался еще в прошлом году. «Мы доставляли нефть с Черного и Средиземного морей, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть экономически», – отметил белорусский президент.

Как напоминает «РГ», в октябре 2016 года, после того как Россия сократила поставки нефти в Белоруссию из-за неоплаченного долга за газ (порядка 300 миллионов долларов), Лукашенко заявлял, что договорился с Ираном о льготных поставках нефти. Также шла речь о договоренностях с Азербайджаном и Казахстаном.

Между тем, переговоры между Москвой и Минском о возможности продолжения поставок нефти в прежнем объеме продолжаются. Напомним, Москва в третьем квартале прошлого года сократила объемы поставок нефти в Белоруссию на 2,25 миллиона тонн в год. До того поставки составляли 24 миллиона тонн в год. Как неоднократно заявлял Лукашенко, сокращение поставок из РФ «убивает нефтеперерабатывающую промышленность Белоруссии».

Минск, Иван Гридин

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