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Экономика

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Публикации за 11.01.17

Moody's сбавило прогноз роста ВВП России в 2017 году до 1%

Moody's сбавило прогноз роста ВВП России в 2017 году до 1%

Рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по росту ВВП России в наступившем году до 1%. В сентябре прошлого года Moody's прогнозировало рост российской экономики на 1,5% после двух лет спада экономики, сообщает .

Отмечается, что Moody's ожидает незначительный рост экономик стран СНГ. В среднем, по мнению аналитиков агентства, ВВП стран СНГ прибавит 2% в 2017 году против роста на 1% в 2016 году. В будущем году Moody's прогнозирует рост экономик СНГ на 3% на фоне возможного повышения цен на нефть, что позволит нефтедобывающим государствам ослабить налоговую и монетарную политику.

Эксперты агентства отмечают, что на страны СНГ продолжают влиять геополитические конфликты, в основном за счет влияния антироссийских санкций со стороны Запада и украинского конфликта, а также в связи с осложнившимися отношениями между Азербайджаном и Арменией.

Несмотря на стабилизацию нефтяных цен, Moody's дало негативный прогноз по кредитным рейтингам стран СНГ. «Стабилизация цен на нефть ослабила прямое и косвенное экономическое и финансовое давление на девять рейтингуемых стран Содружества Независимых Государств (СНГ), – указывают аналитики. – Тем не менее в целом кредитный прогноз региона на 2017 год отрицательный на фоне слабого восстановления экономики, внешней уязвимости стран с высоким уровнем долга в иностранной валюте и вероятности задержки структурных реформ».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 11.01.17

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