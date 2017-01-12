«Черный вторник», что ж ты вьёшься? Рублю предсказали катастрофу / По сценарию конца 2014 года

Публикации за 12.01.17

Рубль ожидает девальвация по сценарию конца 2014 года, когда доллар пробил отметку в 80 рублей. С таким нерадостным прогнозом выступил руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. «Нас ждет девальвация типа конца 2014 года», – сказал экономист в интервью Ленте.Ру. Он также прогнозирует, что нефть в 2017 году в среднем будет стоить около 45 долларов, и допускает стремительное снижение котировок.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев считает, что для экономики России полезнее слабый рубль и низкие цены на нефть, поскольку иначе власти «не будут шевелиться». Нечаев поянил: «Лучше пусть нефть стоит 30 долларов, тогда жизнь не сразу, но постепенно, наладится».

Накануне Банк России установил официальный курс доллара на уровне 60,16 рубля, что на 21 копейку выше значения предыдущего дня. Доллар немного укрепился на фоне падения цен на нефть.

Россия перешла на плавающий курс рубля в конце 2014 года на фоне резкого падения цен на нефть. Затем Банк России повысил ключевую ставку до 17%.

В ходе биржевых торгов 16 декабря 2014 года евро «пробил» отметку в 100 рублей, доллар – в 80. День получил название «черного вторника». С тех пор ЦБ последовательно снижает ключевую ставку. Ее текущий уровень – 10%.

Напомним, в декабре в «Макроэкономическом прогнозе по ситуации в России и мире в 2017 году» Национальное рейтинговое агентства (НРА) предсказывало, что рубль ждет 10-процентная девальвация, а нефть будет стоить 50-60 долларов за баррель. ВВП России в наступающем году вырастет на 1%, а реальные доходы населения увеличатся на 2,5%.

Тогда же аналитики ФГ «Калита Финанс» выступили с прогнозом, что российская экономика продемонстрирует минимальный рост в условиях сохранения санкций и запланированной правительством РФ девальвации рубля. Цены на нефть могут подняться до 70 долларов за баррель.

Перед новым годом ряд экспертов финансового рынка также предсказали резкое ослабление рубля в 2017 году – на фоне падения цен на нефть, от которых напрямую зависит российская экономика.

Накануне Рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по росту ВВП России в наступившем году до 1% (ранее Moody's прогнозировало рост российской экономики на 1,5%).

Добавим, что по опроса ВЦИОМ за август прошлого года, в долгосрочной перспективе россияне ожидают значительного укрепления рубля. И по-прежнему большинство россиян – 57% – хранят сбережения в рублях. Накопления в долларах и евро имеются лишь у 3% и 2% опрошенных. Некоторый диссонанс в картину всеобщего «рублевого оптимизма» вносят 38% россиян, у которых вообще нет сбережений и они еле сводят концы с концами.

Москва, Зоя Березина

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