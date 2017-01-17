Россия резко сдала позиции в рейтинге инновационных стран / ... опустившись с 12-го на 26-е место

Публикации за 17.01.17

Россия заняла 26-е место в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index, опустившись за год сразу на 14 позиций.

Первую позицию в рейтинге сохранила за собой Южная Корея, второе место у Швеции, поднявшейся на одну строчку, на третье место опустилась Германии. Далее идут Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США. Топ-10 завершает Израиль.

Индекс инновационности России в 2017 году составил 65,24, что на 14 позиций ниже, чем в прошлом году. Это самое большое падение в рейтинге по сравнению с другими странами.

Год назад Россия занимала 12-е место в рейтинге инновационных стран с индексом 78,85 пункта, соседствуя с Израилем и Австрией. Индекс инновационности страны составлял 78,85 пункта. Bloomberg объясняет значительную утрату Россией своих позиций влиянием санкций и последствиями падения цен на энергоресурсы.

При составлении рейтинга агентство оценивало развитие инноваций по семи критериям, в том числе траты на научные исследования и разработки, показатель добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности, производительность, количество публичных высокотехнологичных компаний, активность в получении патентов итд, передает RNS. Южная Корея возглавила рейтинг благодаря самой большой среди значащихся в исследовании 50-ти стран величине расходов на научные исследования, патентной активности, производству с добавленной стоимостью и уровню высшего образования, отмечает Bloomberg.

Москва, Светлана Петрова

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