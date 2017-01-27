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Наука

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Публикации за 27.01.17

Российским научным исследованиям урежут финансирование

Российским научным исследованиям урежут финансирование

Российской науке урежут финансирование: расходы на программу развития научно-технологического комплекса сокращены на 25 млрд рублей, на научные исследования – на 19 млрд. Проект постановления правительства, разработанный в Минобрнауки, размещен на портале нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в федеральную целевую программу развития научно-технологического комплекса на 2014-2020 годы.

ФЦП были принята в 2013 году и ежегодно корректировалась. В нынешней редакции предполагается, что на развитие науки до 2020 года будет выделено 228,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 187,2 млрд. На прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения предполагается направить 121,9 млрд рублей.

Согласно новому постановлению, общая стоимость ФЦП будет уменьшена до 203,7 млрд рублей, из которых бюджетные средства – 168,3 млрд. На научные исследования направят 103 млрд.

В пресс-службе Минобрнауки РБК заявили, что экономия средств связана с необходимостью приводить программу в соответствие с федеральным бюджетом на ближайшие три года. Так, в 2017 году Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) получит на 10% меньше, чем годом ранее – около 74,6 млрд рублей, Российская академия наук – около 4 млрд, Российский научный фонд – 17,8 млрд, Курчатовский институт – 13,5 млрд, МГУ получит на фундаментальные исследования около 2,5 млрд рублей.

При этом в министерстве заверят, что несмотря на секвестр ФЦП, в целом финансирование науки государством в ближайшие годы увеличится. На развитие науки и технологий в 2017 году потратят на 8,5 млрд рублей, или на 5,6%, больше, чем в прошлом; ожидается, что в дальнейшем господдержка будет расти на 8-10% в год. В целом на науку гражданского назначения в 2017 году потратят на 65,4 млрд рублей (22,9%) больше: 351,2 млрд вместо прошлогодних 285,8 млрд.

Напомним, в ноябре президент РФ Владимир Путин призвал не снижать уровень расходов на фундаментальную науку, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Также он призвал «раз и навсегда отказаться от практики размазывания бюджетных ресурсов тонким слоем между исследовательскими организациями». «Деньги должны выделяться эффективным коллективам на основе конкуренции, конкурсного отбора с тем, чтобы мы рассчитывали на получение нужного нам конечного результата», – считает он.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 27.01.17

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