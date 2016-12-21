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Наука

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Публикации за 21.12.16

В 2017 году расходы на фундаментальную науку еще больше урежут

В 2017 году расходы на фундаментальную науку еще больше урежут

Расходы на фундаментальную науку в 2017 году будут серьезно сокращены. «Урезание» бюджета научных исследований происходит уже четвертый год подряд.

В 2017 году бюджет Федерального агентства научных организаций (ФАНО) может потерять до 15% от объемов предшествующего года. По словам главы ФАНО Михаила Котюкова, 2016 год будет завершен с бюджетом в 86 млрд руб., а бюджет 2017 года –73,5 млрд. Как пишет , сокращение финансирования затронет, в частности, фундаментальные научные исследования. Если в 2016 году на них было потрачено 72,5 млрд руб., то на 2017 год заложено 67,5 млрд руб.

Объясняя сокращение, Котюков отметил, в частности, что из бюджета ФАНО были выведены 5,5 млрд руб., предназначенные на оказание высокотехнологической медпомощи, с будущего года эти средства будут идти напрямую из Фонда обязательного медицинского страхования.

В 2014 году общий бюджет ФАНО составил 108 млрд руб., в 2015 году – 99 млрд руб. По словам Котюкова, в трехлетнем бюджетном плане тенденция на 2017-2019 годы «немного отличается» от предыдущего «резкого снижения финансирования» и ожидается «фактически выравнивание». Котюков пообещал, что ФАНО будет «в течение всего года работать с министерствами по привлечению дополнительных средств, в том числе для повышения зарплат научным сотрудникам и сотрудникам других категорий».

Между тем глава РАН Владимир Фортов заявил, что средства, выделяемые на исследования, не соответствуют задачам, которые ставит перед академией президент РФ. «Нам надо объединиться с ФАНО и с министерствами и поднимать бюджет, а не довольствоваться тем, что он сегодня получает», – считает Фортов.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 21.12.16

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