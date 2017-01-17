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Экономика

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Публикации за 17.01.17

Понабравшим кредитов физлицам хотят упростить банкротство

Понабравшим кредитов физлицам хотят упростить банкротство

В Министерстве экономического развития хотят ускорить и удешевить процедуру банкротства физлиц. Уже подготовлен законопроект, позволяющий гражданам объявлять себя неплатежеспособными без участия арбитражного управляющего. Это поможет уменьшить издержки на банкротство, сейчас такая процедура обходится примерно в 150 тыс. рублей, что очень дорого. Юристы новую инициативу не одобряют, поскольку она приведет к потере клиентуры и доходов. В Минфине новый закон поддерживают, пишут .

Законопроект ставит большое количество условий для запуска упрощенной процедуры банкротсва. Так, размер задолженности должен быть не выше 900 тыс. рублей, а число кредиторов – не более 10. Также гражданин не должен являться индивидуальным предпринимателем и у него не может быть недвижимого имущества, кроме того, что подлежит взысканию.

С 1 января 2017 года вступили в силу поправки в закон о несостоятельности, согласно которым госпошлина за инициирование процедуры уменьшена в 20 раз и составляет теперь всего 300 рублей. Сверх этой пошлины потенциальные банкроты обязаны уплачивать арбитражному управляющему вознаграждение в размере 7% от суммы удовлетворенных требований кредиторов плюс депозит в 25 тыс. рублей в арбитражный суд на оплату услуг финансового управляющего за ведение процедуры банкротства.

По подсчетам Национального центра банкротств, средний долг на одного потенциального банкрота на 1 декабря 2016 года составил 1,2 млн рублей. Такая ситуация приводит к тому, что граждане зачастую отказываются платить арбитражному управляющему, а последние из-за этого отказываются от банкротных дел.

С осени 2015 года при наличии задолженности больше полумиллиона и трех месяцев просрочки по кредиту можно признать себя банкротом и не платить по долгам. По данным Общества содействия финансовому оздоровлению, на 1 декабря 2016 года количество заявлений, поданных должниками, превысило 35 тыс. Из них в отношении 21,3 тыс. россиян были заведены дела о банкротстве, при этом банкротами признали лишь 1,5 тыс. человек.

Москва, Зоя Березина

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