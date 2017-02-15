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Экономика

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Публикации за 15.02.17

Выпускникам вузов дорога одна – в службу занятости / В РФ резко выросло число безработных с высшим образованием

Выпускникам вузов дорога одна – в службу занятости В РФ резко выросло число безработных с высшим образованием

В России значительно выросло число безработных с высшим образованием. Об этом сегодня заявила глава Счетной палаты (СП) Татьяна Голикова, выступая в РЭУ имени Плеханова. По ее данным, в 2015 году доля безработных, получивших высшее образование, увеличилась на 19,6%. «Нам нужно серьезно оценить, кого и к чему мы готовим», – цитирует главу СП .

По мнению Голиковой, политика Минобра в отношении вузов не соответствует потребностям рынка труда. По данным Счетной палаты, потребность в работниках с высшим образованием на конец 2015 года составляла около 186 тыс. человек. Наибольший кадровый дефицит отмечается в биологической, сельскохозяйственной отраслях и в здравоохранении. Меньше всего в работниках нуждается сфера образования, уточнила она.

При этом, указала Голикова, система распределения мест в вузах способствует недостатку квалифицированных сотрудников там, где они нужны, и избытку там, где их не требуется. Так, выпускники медицинских вузов трудоустраиваются на 97%, однако в 2016 году контрольные цифры приема в такие учебные заведения были уменьшены на 13%, отметила она. В то же время в педагогические вузы, где, по словам руководителя СП, востребованность меньше, цифры приема выросли на 3%.

Голикова также сообщила, что, несмотря на то, что 35% выпускников экономического и управленческого факультетов не трудоустраиваются по профессии, прием в вузы на профильные специальности увеличивается.

Глава СП призвала Министерство образования пересмотреть систему контрольных цифр приема, потому что «они не соответствуют потребностям рынка труда».

Голикова при этом отметила, что ситуацию усугубляет процесс слияния и сокращения числа школ и вузов, который проводят многие регионы страны. «С 2010 по 2016 год отмечен существенный рост рождаемости», – сказала глава Счетной палаты, заметив, что оптимизация учебных заведений в регионах «абсолютно не соответствует вызовам на рынке труда».

Москва, Светлана Петрова

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