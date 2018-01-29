Вузы штампуют будущих безработных: названы невостребованные профессии

Замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова выступила с жестким заявлением в адрес вузов, обвинив их в подготовке лишних экономистов и юристов, которые в будущем окажутся безработными. Об этом чиновница заявила на сегодняшнем совещании с ректорами сибирских вузов в Новосибирске.

Наумова констатировала, что наибольшее число абитуриентов на внебюджетные места принимаются на юридические и экономические факультеты. «Вопрос – для чего размывать рынок труда, когда на сегодня контрольные цифры приема планируются, сверяются с регионом и заявляются под конкретную потребность. Для чего нужно выпускать в 10 раз больше юристов и экономистов, чтобы они не нашли потом работу?» – приводит слова замглавы Рособрнадзора «Интерфакс». «Сегодня этот диссонанс очевиден», – заключила она.

Кроме того, Наумова заявила, что независимая оценка качества по специальности экономика выявила существенные недостатки в подготовке студентов. При этом, подчеркнула она, никто не снимает с вузов ответственность за то, чтобы выпускник получил работу в соответствии с полученной специальностью.

Ранее глава Счетной палаты (СП) Татьяна Голикова заявила, что в России значительно выросло число безработных с высшим образованием. Так, по ее словам, в 2015 году доля безработных, получивших высшее образование, увеличилась на 19,6%. По мнению Голиковой, политика Минобра в отношении вузов не соответствует потребностям рынка труда. При этом, указала Голикова, система распределения мест в вузах способствует недостатку квалифицированных сотрудников там, где они нужны, и избытку там, где их не требуется.

Голикова также сообщила, что, несмотря на то, что 35% выпускников экономического и управленческого факультетов не трудоустраиваются по профессии, прием в вузы на профильные специальности увеличивается.

Глава СП призвала Министерство образования пересмотреть систему контрольных цифр приема, потому что «они не соответствуют потребностям рынка труда».

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 29.01.18

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