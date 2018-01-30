Социологи объяснили, кто в России может рассчитывать на рост зарплат

Для того, чтобы зарабатывать больше, россиянину нужно обладать уникальными навыками. Потому на рост зарплаты могут рассчитывать только те, чьи профессии считают редкими. Об этом заявил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

«В привилегированном положении находятся носители редких квалификаций, которых просто физических мало в стране, на рынке. И поэтому они могут, по сути, шантажировать руководство переходом в другую компанию или даже переездом в другую страну», – сказал Федоров в интервью «Российской газете».

По мнению главы ВЦИОМ, люди с узким функционалом не могут рассчитывать на повышение заработка, так как их легко заменить теми же гастарбайтерами. «Если же ты, скажем, программист высокого класса, то работодатель, скорее всего, будет вынужден идти тебе навстречу, потому что понимает, что никто не сделает твою работу на необходимом уровне качества. А поиск нового специалиста обойдется еще дороже», – пояснил Федоров.

Таким образом, чтобы улучшить свое материальное положение, жителям России нужно повышать квалификацию, становиться обладателями уникальных компетенций. Тогда материальный достаток будет мало зависеть от спада или подъема в экономике.

Накануне замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова выступила с жестким заявлением в адрес вузов, обвинив их в подготовке ненужных рынку экономистов и юристов, которые в будущем окажутся безработными. При этом, подчеркнула она, никто не снимает с вузов ответственность за то, чтобы выпускник получил работу в соответствии с полученной специальностью.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.18

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