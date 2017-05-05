Нефть усиливает давление на рубль / Котировки продолжили резкий обвал: Brent уже дешевле $48

Публикации за 05.05.17

На нефтяном рынке продолжается обвал котировок. Баррель североморской нефти Brent впервые с 30 ноября прошлого года снизился в цене до отметки ниже $48, а баррель американской легкой нефти WTI стал дешевле $45. К снижению стоимости привел рост добычи в США и ожидания увеличения добычи в Ливии.

По итогам торгов 4 мая стоимость июльского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне рухнула на 4,75% – до $48,38 за баррель. Стоимость июньского контракта на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX снизилась на 4,81% и составила $45,52 за баррель.

Сегодня в ходе торгов на бирже ICE Futures цена июльских фьючерсов на нефтяную смесь Brent по состоянию на 09:00 мск рухнула на 7,17% – до $47,49 за баррель. При этом на минимуме она опускалась ниже отметки в $47 за баррель – до $46,65. Июньские фьючерсы нефти марки WTI впервые с 29 ноября 2016 года обвалились ниже $45, снизившись на 7,53% – до $44,47 за баррель.

Накануне стоимость нефти Brent впервые с марта опустилась ниже $50 за баррель. В ходе торгов на Московской бирже рубль испытал сильнейшее падение за последние месяцы, а курсы доллара и евро взлетели на 1,02 и 1,66 рубля – до 58,40 и 64,15 рубля соответственно.

Обвал нефтяных цен происходит на опасениях, что рост добычи в США сведет на нет усилия ОПЕК по ограничению добычи, и излишки предложения на рынке не исчезнут. Согласно данным министерства энергетики США, добыча нефти в Соединенных Штатах растет уже 11 недель подряд, а запасы нефти сохраняются на высоком уровне. В частности, нефтяные запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 28 апреля, снизились на 900 тыс. баррелей- до 527,8 млн баррелей. При этом аналитики ожидали большего снижения – на 2,333 млн баррелей, до 526,367 млн баррелей. Добыча нефти в стране за неделю выросла на 0,3%, или на 28 тыс. баррелей в сутки, до 9,293 млн баррелей в сутки, передает «Прайм».

Кроме того, падению цен на нефть способствуют ожидания увеличения добычи в Ливии на фоне подвижек в переговорах по урегулированию ливийского конфликта, из-за которого добыча нефти ведется с перебоями.

Стоит отметить, 25 мая страны-производители нефти из ОПЕК проведут очередную встречу, чтобы решить судьбу соглашения о сокращении добычи, заключенного 30 ноября прошлого года. Прогнозировать итоги встречи пока преждевременно. Однако, указывают эксперты, отказ хотя бы одной из стран ОПЕК от дальнейшего сокращения нефтедобычи нивелирует все предпринятые ранее усилия и приведет к быстрому возврату государств картеля к позиции, предусматривающей в первую очередь наращивание собственных долей на рынке, передает «Интерфакс».

Москва, Наталья Петрова

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