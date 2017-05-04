Биржевой курс евро поднялся выше 63 рублей

Публикации за 04.05.17

Сегодня американская и европейская валюты заметно подорожали по отношению к российскому рублю на фоне падения мировых цен на нефть и укрепления доллара. На торгах на Московской бирже курс «американца» поднялся до 57,7 рубля, «европеец» превысил уровень в 63 рубля. Как считают аналитики, пик спекулятивного интереса к отечественной валюте пройден.

На 13:20 мск биржевой курс доллара поднялся до 57,7 рубля. В то же время евро торговался на уровне 63,1 рубля. Между тем официальные курсы валют на завтра, 5 мая, окажутся ниже этих значений.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии с расчетами «завтра», результаты которой на это время служат основанием для Банка России для назначения официальных курсов валют, средневзвешенный курс «американца» вырос до 57,5714. В то же время евро торговался вблизи отметки 62,90 рубля.

Валютные торги проходят на фоне понижения нефтяных котировок. Сегодня североморское «черное золото» марки Brent торгуется с понижением почти на 1% на отметке $50,30 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $47,35 за баррель.

Аналитики отмечают, что на ситуацию на финансовых рынках повлияло заявление Федеральной резервной системы США, представители которой дали понять, что возможно дальнейшее повышение ставок, что привело к укреплению американской валюты.

Финансисты банка «Зенит» считают, что в нынешней ситуации очередной пик спекулятивного интереса к рублю пройден. «Нерезиденты нарастили позиции в ОФЗ до многолетних максимумов. Однако поводов для фиксации прибылей по carry trade пока найти сложно, поэтому рубль остается достаточно аморфным и, вероятно, пробудет в таком состоянии до понимания реальных шансов на продление соглашения ОПЕК+», – говорится в обзоре аналитиков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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