Молдавские вина возвращаются в Россию / Роспотребнадзор позволил ввоз 20 видов винодельческой продукции

Публикации за 10.05.17

Роспотребнадзор дал разрешение на поставку в Россию 20 видов вин, произведенных в Молдавии, говорится в сообщении ведомства. Решение принято после проведенных экспертиз документации и лабораторных исследований образцов винодельческой продукции комбината по производству вин «Крикова» (SA «CRICOVA»). «По результатам выданы положительные заключения на представленные 20 видов винодельческой продукции», – говорится в сообщении.

Поставки молдавских вин в Россию будут проходить в режиме одного «окна», как это было и раньше. Напомним, Москва приостановила ввоз в страну вин из Молдавии в сентябре 2013 года. Поводом для этого стали итоги исследований, проведенных специалистами Роспотребнадзора. Тогда в нескольких партиях алкогольной продукции из Молдавии было обнаружено опасное содержание дибутилфталата и ди (2-этилгексил) фталата.

Всего до введения запрета за 8 с небольшим месяцев 2013 года из Молдавии в Россию было ввезено почти 4 тыс. партий алкогольной продукции и виноматериалов общим объемом 25,1 млн литров. Геннадий Онищенко, занимавший на тот момент пост главного санитарного врача России, заявлял: «Еще одна некачественная партия молдавской алкогольной продукции – и запрет может быть введен». Как напоминает РБК, претензии Роспотребнадзора появились в преддверии парафирования в ноябре 2013 года в Вильнюсе Молдавией соглашения об ассоциации с ЕС.

Стоит отметить, что до 2006 года молдавские вина занимали более 60% рынка в России. Первый запрет на ввоз алкогольной продукции из этой страны действовал в 2006-2007 годах, после чего к 2013 году Молдавии удалось вернуть лишь порядка 5% доли российского рынка. Президент Молдавии Игорь Додон в ходе поездок в Москву настаивал на восстановлении экспорта молдавской продукции на российский рынок, однако безрезультатно.

Москва, Иван Гридин

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