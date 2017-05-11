Импортеров вина хотят лишить пониженного акциза / Недоимки за полтора года начислят задним числом

Публикации за 11.05.17

Минфин нашел лазейку в законе, согласно которой импортеры вина могут лишиться возможности пользоваться пониженной ставкой акциза, действующей с 1 января 2016 года. ФТС собирается взыскать недоплаченный акциз задним числом, что, по оценкам экспертов, повлечет миллионные убытки для компаний и вынудит 80% импортеров уйти с рынка.

В письме департамента Минфина по налоговой и таможенной политике речь идет об акцизах на вино с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), пишет «Коммерсант». В 171-ФЗ о госрегулировании алкоголя говорится, что применение пониженных ставок на эту продукцию «возможно только в случае определения географических объектов… (в границах которых произведено такое вино) субъектом РФ».

Таким образом, льгота, по мнению Минфина, должна распространяться лишь на вино, произведенное на территории России. У ФТС в рамках подконтроля есть возможность доначислить акциз на всех импортеров. По словам источников издания, таможенники уже уведомили некоторых участников рынка о том, что им придется доплатить разницу почти за полтора года.

Позиция Минфина стала полной неожиданностью для тех компаний, которые пользовались пониженной ставкой акциза. Импортеры недоумевают, ведь они сдавали таможенные декларации, которые считались правильными, а теперь доплата для крупных поставщиков может составить до 100 млн рублей.

Импортеры считают, что в отмене льготы заинтересованы российские производители вина, которые лоббировали это решение в правительстве. В пользу этой версии говорит и снижение выпуска отечественных вин в прошлом году, так производство столовых вин упало на 7,7%, игристых – на 8%. Тогда как, по данным таможенной статистики, импорт тихого вина в Россию вырос на 4,5%, а объемы поставок игристых вин увеличились на 4,8%.

В общей сложности доля импортных вин с ЗГУ и ЗНМП на российском рынке оценивается примерно в 25%. Введение единого акциза в первую очередь скажется на недорогой продукции, подорожают вина стоимостью до 500 рублей за бутылку, считают эксперты. Если же Минфин будет настаивать на доплате недоначисленных акцизов, то это может обернуться катастрофой для большинства импортеров. 80% поставщиков попросту разорятся, что фактически остановит импорт вина в Россию.

Москва, Зоя Осколкова

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