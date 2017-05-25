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Экономика

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Публикации за 25.05.17

Импортное вино начало дорожать после отмены льготного акциза

Импортное вино начало дорожать после отмены льготного акциза

Российские импортеры вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) начали повышать розничные цены из-за доначисления акцизов. Компании могут обязать доплатить около 1,4 млрд рублей акцизов за ввезенную с 2016 года продукцию после того, как Минфин отменил льготный акциз на эту продукцию, сообщает газета

Импортеры заявили изданию, что с 12 мая завозят новые партии вин по новым ставкам, поэтому некоторые компании уже повысили цены на продукцию. К примеру, вина, импортируемые «Ладогой дистрибьюшен», в среднем подорожали на 15 рублей за бутылку. В группе МБГ и компании Simple пока цены на защищенные вина не меняли.

Ранее в мае Минфин вывел импортные защищенные вина из-под действия льготного акциза. В результате пониженная ставка акциза, действовавшая с 1 января прошлого года – 5 рублей за литр для тихих вин и 14 рублей за литр для игристых – теперь применяется только для защищенных вин отечественного производства. Для импортной продукции она задним числом повысилась до 18 и 36 рублей соответственно в зависимости от вида вина. Сейчас в Минфине обсуждают «вопрос ретроспективного доначисления акцизов». «Решений пока нет», – подчеркнули в министерстве.

По оценкам экспертов, отмена льготных акцизов импортеры может повлечь миллионные убытки для компаний и вынудит 80% импортеров уйти с рынка.

Москва, Наталья Аникина

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