Путин утвердил новую стратегию нацбезопасности России / Определены основные угрозы и приоритеты

Публикации за 15.05.17

Президент России Владимр Путин утвердил новую стратегию экономической безопасности страны до 2030 года, в которой в числе основных факторов риска названы исчерпание экспортно-сырьевой модели развития и истощение запасов нефти и газа.

Стратегия экономической безопасности РФ до 2030 года также предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае санкций иностранных государств. Документ опубликован на сайте правительства. «Совершенствование механизма принятия ответных мер в случае применения иностранными государствами и международными организациями санкций в отношении российских юридических лиц и отраслей экономики РФ», – отмечается в документе.

Также в документе говорится об истощении запасов полезных ископаемых, использующихся для производства топлива, в связи с постепенным исчерпанием действующих месторождений, и колебания конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков.

К основным угрозам экономической безопасности авторы документа также причисляют недостаток рабочей силы, рост разрыва между доходами богатых и бедных и введенные в отношении страны дополнительных экономических санкции, которые характеризуются как «дискриминационные меры». Кроме того, в новой стратегии помимо прочего говорится, что России нужно совершенствовать механизм введения ответных мер в случае, если она сама оказывается под санкциями со стороны других государств, а также оптимизировать потоки трудовых мигрантов.

В документе также отмечается, что недостаточный объем инвестирования в реальный сектор экономики создает угрозы экономической безопасности РФ. «Недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, обусловленный неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими издержками бизнеса, избыточными административными барьерами, неэффективной защитой права собственности», – перечисляются в указе вызовы и угрозы экономической безопасности РФ.

Предполагается, что контроль за реализацией стратегии ляжет на правительство РФ. Кабмин будет ежегодно представлять президенту доклад о состоянии экономической безопасности страны и мерах, принятых для ее обеспечения. Разработать меры для реализации стратегии правительство должно в течение трех месяцев.

Первая стратегия экономической безопасности России была принята в 1996 году. Решение о необходимости утвердить новую стратегию экономической безопасности было принято в 2015 году. Ранее президент России говорил, что новая стратегия должна помочь России выйти на рост экономики выше общемирового к 2020 году.

Москва, Иван Гридин

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