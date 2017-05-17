NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Экономика

■■■■■■■■■

Публикации за 17.05.17

России грозит дефицит кормов для животных / Из-за запрета на ввоз импортного сырья

России грозит дефицит кормов для животных Из-за запрета на ввоз импортного сырья

В Министерстве сельского хозяйства России рассматривают возможность ограничить импорт мясокостной муки из Европы, которая является сырьем для изготовления кормов для домашних животных. При этом мясокостной муки отечественного производства для полной замены импортного сырья в России недостаточно.

Кроме того, у участников рынка возникли вопросы относительно качества российского продукта. В случае запрета на поставки импортной продукции, производство кормов в России может сократиться. Об этом пишет «» со ссылкой на источники, принимавшие участие в совещаниях с директором департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимиром Воликом.

В качестве альтернативы европейским производителям российское правительство рассматривает компании из стран Южной Америки, а также из Новой Зеландии, рассказал газете источник, осведомленный о позиции кабмина. Однако, по словам других собеседников, процесс смены поставщика может занять до двух лет и привести к росту себестоимости. Производители кормов для животных планируют обосновать свою позицию в письме правительству, пишет издание.

По данным издания, объем импорта мясокостной муки в 2016 году составил около 90 тыс. тонн, в то время как объем внутреннего производства – 366,4 тыс. тонны.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.05.17

В Екатеринбурге пять кварталов частного сектора возле Южного автовокзала заменят на многоэтажки (ФОТО). / Уральский трубный завод подал заявку в УФАС на приобретение голосующих акций ОАО «Первоуральское рудоуправление». / Минобрнауки: УрФУ сдает в рейтингах и может потерять часть субсидий.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter