России грозит дефицит кормов для животных / Из-за запрета на ввоз импортного сырья

Публикации за 17.05.17

В Министерстве сельского хозяйства России рассматривают возможность ограничить импорт мясокостной муки из Европы, которая является сырьем для изготовления кормов для домашних животных. При этом мясокостной муки отечественного производства для полной замены импортного сырья в России недостаточно.

Кроме того, у участников рынка возникли вопросы относительно качества российского продукта. В случае запрета на поставки импортной продукции, производство кормов в России может сократиться. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, принимавшие участие в совещаниях с директором департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимиром Воликом.

В качестве альтернативы европейским производителям российское правительство рассматривает компании из стран Южной Америки, а также из Новой Зеландии, рассказал газете источник, осведомленный о позиции кабмина. Однако, по словам других собеседников, процесс смены поставщика может занять до двух лет и привести к росту себестоимости. Производители кормов для животных планируют обосновать свою позицию в письме правительству, пишет издание.

По данным издания, объем импорта мясокостной муки в 2016 году составил около 90 тыс. тонн, в то время как объем внутреннего производства – 366,4 тыс. тонны.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.05.17

В Екатеринбурге пять кварталов частного сектора возле Южного автовокзала заменят на многоэтажки (ФОТО). / Уральский трубный завод подал заявку в УФАС на приобретение голосующих акций ОАО «Первоуральское рудоуправление». / Минобрнауки: УрФУ сдает в рейтингах и может потерять часть субсидий. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»