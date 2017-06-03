России не хватает инженеров / Глава Роструда назвал самую востребованную профессию

Глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о стабилизации российского рынка труда после кризиса. Кроме того, чиновник сообщил, что предприятиям в стране не хватает инженеров.

По словам Вуколова, безработица в России начала снижаться, а рынок труда стабилизировался. Таким образом, последствия кризиса в настоящее время «сходят на нет». «И те показатели, которые мы сегодня видим и по высвобождению, и по нашим показателям, связанным с простоем,– эти показатели существенно снижаются»,– цитирует главу Роструда «РИА Новости».

Вуколов отметил, что основная задача, которая стоит перед его ведомством, состоит в работе над качеством вакансий, в том числе для людей с ограниченными возможностями. «У нас сегодня появился такой сервис: мы в России показываем, какое количество квот есть у каждого предприятия для трудоустройства инвалидов. И мы очень надеемся, что эта работа позволит существенно повысить показатели по этой позиции»,– рассказал чиновник.

При этом глава Роструда назвал и профессию, которая является самой востребованной в России на сегодняшний день. По его словам, российские предприятия нуждаются в специалистах в инженерной отрасли.

Стоит отметить, что в апреле Минтруд заявлял, что самыми востребованными в этом году стали специалисты высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях. Тогда как экономисты и юристы были наименее востребованными, по этой причине Минобрнауки снизило количество бюджетных мест на специальности «экономика» и «юриспруденция».

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.06.17

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