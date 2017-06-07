Меньше трети граждан России работают по специальности

Только 27% россиян работают по специальности, при этом большинство сами выбирали для себя профессию. К таким выводам пришли специалисты Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) по результатам опроса тысячи человек.

Опрос на тему, как люди выбирали свою профессию, и насколько точно они угадали с выбором, проводился на портале «Работа в России». «Результаты опроса показали, что 67% респондентов выбрали свою будущую профессию самостоятельно, 19% – по совету близких и друзей и только 2,5% – по результатам профориентационных мероприятий», – сообщил замруководителя Роструда Денис Васильев.

Чаще всего россияне промахиваются с выбором профессии. Только 27% респондентов заявили, что их работа полностью соответствует полученному образованию. По словам Васильева, это говорит о том, что в России необходимо развивать систему прогнозирования на рынке труда и внедрения профстандартов.

Ранее глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал профессию, которая является самой востребованной в России на сегодняшний день. По его словам, российские предприятия нуждаются в специалистах в инженерной отрасли.

В апреле Минтруд заявлял, что самыми востребованными в этом году стали специалисты высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях. Тогда как экономисты и юристы были наименее востребованными, по этой причине Минобрнауки снизило количество бюджетных мест на специальности «экономика» и «юриспруденция».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.06.17

К ЧМ-2018 в Екатеринбурге появится 15 информационно-туристических пунктов вместо одного. / Леонид Развозжаев: Пустые холодильники обостряют ситуацию в России. «К сожалению, либералы вскоре возьмут власть». / Тимониченко назвал желаемое наказание для киллера, пытавшегося его убить. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»