Опрос: все больше родителей в России хотят, чтобы их дети стали медиками и военными

Публикации за 30.03.17

В России престиж профессии военнослужащего вырос вдвое за последние 5 лет, однако самой привлекательной для граждан кажется работа в медицинской сфере, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

У респондентов интересовались, кем они в будущем хотели бы видеть своих детей или внуков. Первое место с большим отрывом заняла профессия врача. Каждый третий опрошенный (35%) назвал профессии врача или медработника. При этом, отмечают социологи, в 2005 году медицинские профессии тоже возглавляли список самых популярных, но с результатом почти втрое ниже – 12%.

Профессия военнослужащего заняла второе место по престижности. Видеть своего ребенка в погонах хотели бы 13% опрошенных, тогда как еще в 2012 году военную карьеру своим детям желали лишь 6% респондентов.

В топ-5 также вошли профессии юриста (11%), педагога (10% против 4% в 2012 году), рабочие профессии (10%).

Более привлекательными, чем 12 лет назад, для россиян кажутся профессии инженера (9% против 4%), спортсмена (7% против 1%), полицейского и строителя (по 5% против 0%).

В то же время финансовая сфера уже не считается очень актуальным направлением деятельности: если в 2009 году профессию финансиста и бухгалтера выбрали бы для ребенка 17% родителей, то сегодня – только 9%. Частными предпринимателями, бизнесменами в 2005 году хотели бы видеть своих детей 7%, а сейчас – 2%.

Социологи отмечают, что к выбору будущей специальности для ребенка жители России стали подходить более заинтересованно: доля тех, кто готов согласиться с любым решением ребенка снизилась с 13% в 2005 году до 4% в текущем году.

В число самых непрестижных россияне отнести профессии банкира, архитектора, психолога, журналиста, музыканта, а также работу на госслужбе и в нефтегазовой отрасли.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 21-23 марта 2017 года методом телефонного интервью 1800 респондентов.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 30.03.17

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