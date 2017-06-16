Топливо дорожает каждую неделю: СКР занялся ростом цен на бензин в Красноярске

Следственные органы начали проверку в связи с ростом цен на бензин в Красноярске в мае-июне 2017 года, сообщает краевое управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, в проверке задействованы специалисты управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю. «Действия владельцев автозаправочных станций не исключают признаков манипулирования рынком, что является уголовно наказуемым», – отметили в СКР.

По итогам проверки «будет изучен вопрос о наличии в действиях владельцев автозаправочных станций признаков манипулирования рынком и картельного сговора и принято процессуальное решение», говорится в сообщении ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что цены на топливо в краевом центре растут еженедельно, начиная с мая.

По данным Минэнерго России, за прошедшую неделю бензин подорожал во всех регионах страны. Цена за литр Аи-95 в России впервые подскочила выше 40 руб., подорожав за неделю на 9 копеек. Средняя цена на Аи-92 выросла на 16 копеек, до 37,35 руб. за литр. Летнее дизтопливо стало дороже в среднем на 8 копеек – до 38,17 рублей за литр. Лидерами роста цен на Аи-92 стал Сибирской округ, где литр этого бензина взлетел в цене на 36 копеек. Ощутимое подорожание Аи-95 зафиксировано на Урале, в Центральном округе и в Сибири. Летнее дизельное топливо дорожало в основном в Сибири, на Дальнем Востоке и на юге России, сообщал «Интерфакс».

Красноярск, Светлана Петрова

Красноярск. Другие новости 16.06.17

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