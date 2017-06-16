Гуляй, страна! В кабмине России предрекли сокращение рабочей недели / И успокоили: безработных больше не станет

Развитие технологий поможет сократить продолжительность рабочей недели и не приведет к росту безработицы. Об этом заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов на Х Астанинском экономическом форуме. По его мнению, модернизационный взрыв также спровоцирует революционное изменение системы образования.

«Технологии и связанный с ними рост производительности труда не обязательно приведут к росту безработицы. Более вероятно, как это и случилось в ХХ веке, будет сокращаться длительность рабочей недели, – цитирует Шувалова «Интерфакс». – Не только на материальном производстве, но и так называемые белые воротнички, которые сейчас зачастую живут в условиях ненормированного рабочего времени».

Вице-премьер отметил, что следствием увеличения количества свободного времени и повышения роли интеллектуального капитала станет усиление внимания к собственному развитию, рост спроса на образовательные и медицинские услуги.

Шувалов допустил, что «система всеобщего государственного образования постепенно трансформируется из централизованного носителя образовательного контента в общедоступную инфраструктуру (доступа) к распределенному образовательному контенту».

Чиновник пояснил, что предпосылками для этого послужат высокая доступность информации, которая дает людям возможность самостоятельно получат необходимые знания и компетенции. Таким образом, будет создана альтернативная образовательная модель, опирающаяся на распределенные образовательные ресурсы и новые подходы к оценке результатов обучения.

В начале июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сразу два российских чиновника спрогнозировали, что граждане в будущем будут тратить на работу гораздо меньше времени. В результате пятница станет выходным днем, а количество рабочих часов сократится до двух в день. Так первый зампред главы Центробанка РФ Сергей Швецов заявил, что лет через 15 россияне не будут работать в пятницу. По его мнению, к этому приведут развитие медицины и производительности труда. Швецов напомнил про автоматизацию производства. Возможно, именно роботы повысят производительность труда, а люди смогут отдыхать три дня в неделю вместо двух. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, в свою очередь, спрогнозировал, что рабочий день может сократиться до 5-6 часов, а люди смогут больше времени уделять своей семье. Однако, по мнению Топилина, сокращение рабочего дня не должно отразиться на заработной плате. Стоимость труда будет расти, несмотря на уменьшение времени, затраченного на работу, полагает министр.

Астана, Наталья Аникина

Астана. Другие новости 16.06.17

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