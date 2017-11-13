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Понедельник, 13 ноября 2017, 13:20 мск

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Европейские эксперты настаивают на отмене восьмичасового рабочего дня

Европейские эксперты настаивают на отмене восьмичасового рабочего дня

Председатель Совета экономических экспертов при правительстве Германии Кристоф Шмидт заявил, что необходимо отменить восьмичасовой рабочий день. По его мнению, норма, принятая почти сто лет назад, безнадежно устарела.

Эксперты настаивают на более гибком распределении рабочего времени, сообщил Шмидт в интервью изданию Welt am Sonntag. «Представление, что рабочий день начинается в офисе утром и завершается с уходом из офиса, устарело», – подчеркнул глава Совета экономических экспертов.

При этом Шмидт уточнил, что речь идет не об увеличении количества времени, посвященного работе, а о сохранении числа рабочих часов в неделю, но распределенных удобным для работников способом.

Ранее российские чиновники также заявляли о возможном сокращении рабочего времени. Так летом первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что развитие технологий поможет сократить продолжительность рабочей недели и не приведет к росту безработицы. Первый зампред главы Центробанка РФ Сергей Швецов говорил, что лет через 15 россияне не будут работать в пятницу. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, в свою очередь, спрогнозировал, что рабочий день может сократиться до 5-6 часов.

Берлин, Зоя Осколкова

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