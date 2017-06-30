Пятница, 30 июня 2017, 12:11 мск

российское информационное агентство 18+

Экономика

Россия запретила поставки свиней и диких кабанов из Чехии

Россия запретила поставки свиней и диких кабанов из Чехии

Россельхознадзор запретил поставки мяса из Чехии. Причиной введения ограничений стала вспышка африканской чумы свиней (АЧС), выявленная на территории страны.

Под временный запрет на ввоз в РФ попали живые свиньи, а также продукты, содержащие свинину или мясо диких кабанов, передает РИА «Новости со ссылкой на указание Россельхознадзора.

Кроме того, ограничения также вводятся в отношении генетического материала свиней, рогокопытного и кожевенного сырья.

С сегодняшнего дня чешские производители не имеют права поставлять в Россию не подвергнутые таксидермической обработке охотничьи трофеи, все виды кормов для свиней, а также оборудование для убоя и разделки свиней, которое ранее использовалось.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.06.17

На Среднем Урале два налоговика лишились работы после проверки их деклараций. / Набережную Исети продлят до ЦПКиО – ради бегунов, мам и влюбленных. / Денег нет: «Межтопэнергобанк» приостановил работу.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Экономика, все новости

Екатеринбург /

Российские универмаги Stockmann сохранят свое название как минимум до 2023 года

Екатеринбург /

На Среднем Урале два налоговика лишились работы после проверки их деклараций

Екатеринбург /

Набережную Исети продлят до ЦПКиО – ради бегунов, мам и влюбленных

Москва /

Денег нет: «Межтопэнергобанк» приостановил работу

Екатеринбург /

С начала года приставы выдворили из Екатеринбурга более 700 нелегальных мигрантов

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?
Все новости