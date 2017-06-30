Россия запретила поставки свиней и диких кабанов из Чехии

Россельхознадзор запретил поставки мяса из Чехии. Причиной введения ограничений стала вспышка африканской чумы свиней (АЧС), выявленная на территории страны.

Под временный запрет на ввоз в РФ попали живые свиньи, а также продукты, содержащие свинину или мясо диких кабанов, передает РИА «Новости со ссылкой на указание Россельхознадзора.

Кроме того, ограничения также вводятся в отношении генетического материала свиней, рогокопытного и кожевенного сырья.

С сегодняшнего дня чешские производители не имеют права поставлять в Россию не подвергнутые таксидермической обработке охотничьи трофеи, все виды кормов для свиней, а также оборудование для убоя и разделки свиней, которое ранее использовалось.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.06.17

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