Министр Ткачев разгневался из-за поставок дешевого сахара в Россию / «Российские производители вынуждены снижать цены»

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев выразил возмущение поставками в страну дешевого сахара, что вынуждает российскких производителей снижать цены на этот продукт.

Гнев министра сельского хозяйства РФ обращен в сторону Казахстана и Белоруссии, которые, по его словам, импортируют сахар из третьих стран без пошлин и тем самым создают «неравные условия хозяйствования отечественным производителям свекловичного сахара в странах ЕАЭС» и ухудшают ситуацию на этом рынке внутри ЕАЭС, передает РИА «Новости».

По словам Ткачева, из-за таких поставок оптовые цены на сахар с начала августа упали на 44%, с 44 до 26 рублей, до уровня 2014 года, что может впоследствии привести к «сокращению посевных площадей в будущем и рискам банкротства сельхозпредприятий и сахарных заводов», а также ударить по «крупнейшим налогоплательщикам в регионах».

Министр напомнил, что в прошлом сезоне Россия заняла первое место в мире по производству свекловичного сахара – 6,2 миллиона тонн. В этом году, по его словам, увеличение посевных площадей на 6% позволит РФ произвести 6,5 миллиона тонн сахара и сохранить мировое лидерство по производству сахара.

Ткачев отметил, что Минсельхозом уже разработан план мероприятий «по стабилизации положения на рынке сахара». Ведомство, уточнил министр, собирается провести мониторинг поступления на территорию стран ЕАЭС сахара из третьих стран и подготовить предложения по экспорту излишков российского сахара.

Ранее СМИ сообщали, что компания семьи Ткачева – Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева – в прошлом году стала пятой в России среди крупнейших производителей сахара, нарастив производство сахара в три раза – до 270 тыс. тонн. Доля компании семьи главы Минсельхоза составляет 4,7%, сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные Союзроссахара.

Отец Александра Ткачева Николай создал Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева в 1993 году. Структура собственности компании не раскрывается. Добавим, что сам Ткачев в 2016 году заработал меньше других членов правительства: его доход составил 5,6 млн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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